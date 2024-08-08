Топовая теннисистка пропустит остаток сезона

34-летняя румынская теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, объявила о пропуске оставшейся части сезона из-за восстановления после операции на стопе, сообщает Zakon.kz.

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"На протяжении более шести месяцев я испытывала сильную боль в стопе. После того как я перепробовала все возможные методы без достижения результатов и прогресса, мы с врачами решили провести операцию. Хорошая новость в том, что операция прошла успешно, но плохая – я вынуждена пропустить остаток сезона", – сообщила Кырстя в социальных сетях.

В июле 2024 года Кырстя объявила о паузе в карьере. Напомним, румынская теннисистка находится на серии из шести поражений и в первом круге Уимблдона-2024 проиграла 298-й ракетке мира Сонай Картал.

Ранее сообщалось, что в Алматы в теннисном центре Gorky Tennis Park определились финалисты квалификационного турнира Roland Garros Junior Series by Renault Qualifications West and Central Asia 2024.

