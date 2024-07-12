"Боль невыносима": топовая теннисистка сделала важное заявление

Знаменитая румынская теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, объявила о паузе в карьере на своей странице в социальной сети. Спортсменка взяла перерыв, чтобы восстановиться от травмы, сообщает Zakon.kz.

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Теннисистка идет на серии из шести поражений. В матче первого круга Уимблдона-2024 она уступила 298-й ракетке мира Сонай Картал.

"Всем привет. Последние пять месяцев я боролась с тяжелой травмой. Мы сделали все возможное, чтобы я играла и не пропускала важные турниры. Но я дошла до того, что боль невыносима, очень тяжело тренироваться. Осталось только одно решение – перерыв. Мы пока не знаем, сколько займет восстановление, но я постараюсь как можно скорее вернуться на корт. Также хочу выразить благодарность за вашу поддержку", – написала Кырстя.

Фото: скриншот Instagram

Сорана Кырстя является чемпионкой двух турниров WTA в одиночном разряде и пяти в парном, четвертьфиналисткой двух мейджоров (Ролан Гаррос-2009 и US Open-2023). В мировом рейтинге поднималась до 21-й строчки.

Ранее казахстанские теннисистки сенсационно вышли в четвертьфинал юниорского Уимблдона.