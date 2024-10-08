Топовая теннисистка досрочно завершила сезон-2024

22-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари объявила о досрочном завершении сезона-2024, сообщает Zakon.kz.

Последний матч Саккари провела в августе на Открытом чемпионате США. В первом круге US Open-2024 против Яфань Ван (Китай) Мария снялась с турнира после первого сета, который она проиграла со счетом 2:6. Саккари – бывшая третья ракетка мира, теннисистка дважды доходила до полуфиналов турниров "Большого шлема". На данный момент Саккари располагается на 22‑й строчке в мировом рейтинге.



"На протяжении последних нескольких недель я была сосредоточена на восстановлении от травмы плеча. К сожалению, из-за этого мне приходится завершить сезон раньше, чем я планировала. Я вернусь сильнее и без болей в теле. Спасибо всем за вашу поддержку. Этот год был непростым, но многому меня научил. Скоро увидимся в Австралии", – написала Саккари на своей странице в социальных сетях.

Ранее также из-за проблем со здоровьем сезон досрочно завершили француженка Каролин Гарсия, Онс Жабер (Тунис) и украинка Элина Свитолина.

Ранее экс-первая ракетка мира Наоми Осака снялась с соревнований в Ухане и домашнего турнира WTA-500 из-за травмы спины.

