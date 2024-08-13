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Определилась соперница Юлии Путинцевой по первому кругу турнира в Цинциннати

Определилась соперница Юлии Путинцевой по первому кругу турнира в Цинциннати Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Цинциннати (США) с квалификации стартовал турнир категории WTA-1000. Стала известна первая соперница казахстанкой теннисистки Юлии Путинцевой в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре вторая ракетка Казахстана встретится с Хэрриет Дарт из Великобритании, которая вышла в основную сетку "тысячника" через отборочный турнир. В мировом рейтинге Дарт занимает 77-е место, Путинцева в табели о рангах идет на 33-й позиции.

В случае успеха в первом круге в следующем раунде Юлия сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая пропускает стартовый матч.

Также на турнире в Цинциннати выступит сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина. Она начнет свой путь со второго круга, где сыграет с победительницей противостояния Лейла Фернандес (Канада, 27 WTA) – Юань Юэ (Китай, 40 WTA).

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте обновила мировой рейтинг.

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