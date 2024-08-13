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Рыбакина сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге. Путинцева потеряла две позиции

Рыбакина сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге. Путинцева потеряла две позиции Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте обновила мировой рейтинг. Актуальный список был составлен по итогам турнира WTA-1000 в Торонто (Канада), который завершился финальным матчем в ночь на 13 августа, сообщает Zakon.kz.

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Сильнейшие теннисистки Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева пропускали "тысячник" в Торонто из-за проблем со здоровьем. Первая ракетка страны восстанавливалась после болезни (острый бронхит), а второй номер женской сборной залечивала травму колена, которую получила еще во время Уимблдона-2024.

В мировом рейтинге Рыбакиной удалось удержаться на четвертом месте, а вот Путинцева опустилась на две строчки и теперь занимает 33-е место.

Лидирует в списке польская теннисистка Ига Швёнтек. На второй строчке идет американка Кори Гауфф, на третьей – Арина Соболенко (Беларусь).

Рейтинг WTA от 13 августа:

1. Ига Швёнтек (Польша) – 10 655 очков.

2. Кори Гауфф (США) – 7633.

3. Арина Соболенко (Беларусь) – 7366.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6026.

5. Жасмин Паолини (Италия) – 5298.

6. Джессика Пегула (США) – 4615.

7. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3975.

material Материалы

8 (+1). Мария Саккари (Греция) – 3621.

9 (+1). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3573.

10 (-2). Даниэль Коллинз (США) – 3483…

33 (-2). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1681…

427. Жибек Куламбаева (Казахстан) – 137…

580 (+3). Зарина Дияс (Казахстан) – 76…

806 (-30). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 34...

818 (+6). Соня Жиенбаева (Казахстан) – 32…

888 (-2). Сандугаш Кенжебаева (Казахстан) – 26…

908 (-8). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 25…

951 (-1). Анна Данилина (Казахстан) – 20.

Актуальный рейтинг WTA всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Ранее американская теннисистка Джессика Пегула стала победительницей турнира WTA-1000 в Торонто. В финальном матче она обыграла соотечественницу Аманду Анисимову со счетом 6:3, 2:6, 6:1. 

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