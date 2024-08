Джессика Пегула выиграла титулы в родных городах своих бабушки и дедушки

100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернем сумму первой ставки до 100 тыс. тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!

На церемонии награждения Пегула рассказала, что ее бабушка родом из Монреаля, а дедушка из Торонто.

"Моя бабушка из Монреаля, а дедушка из Торонто. Теперь у меня есть по одному трофею в каждом городе, так что это для каждого из вас", – сказала американская теннисистка после победы над соотечественницей Амандой Анисимовой (6:3, 2:6, 6:1) в финале соревнований в Торонто.

“I have one in each city, so that’s one for each of you guys.”



Jessica Pegula on winning in Toronto and Montreal for her grandparents. #NBO24 pic.twitter.com/oXrrveGLFa