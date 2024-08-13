Джессика Пегула выиграла титулы в родных городах своих бабушки и дедушки

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Джессика Пегула, заявила, что посвящает свою победу на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада) своим бабушке и дедушке, сообщает Zakon.kz.

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На церемонии награждения Пегула рассказала, что ее бабушка родом из Монреаля, а дедушка из Торонто.

"Моя бабушка из Монреаля, а дедушка из Торонто. Теперь у меня есть по одному трофею в каждом городе, так что это для каждого из вас", – сказала американская теннисистка после победы над соотечественницей Амандой Анисимовой (6:3, 2:6, 6:1) в финале соревнований в Торонто.

“I have one in each city, so that’s one for each of you guys.”



Jessica Pegula on winning in Toronto and Montreal for her grandparents. #NBO24 pic.twitter.com/oXrrveGLFa — Sportsnet (@Sportsnet) August 13, 2024

В прошлом году турнир WTA-1000 проходил в Монреале, где Джессика стала чемпионкой. В этом сезоне в Монреале проводился мужской "Мастерс". Канадские города поочередно принимают мужской и женский "тысячники".

Ранее определилась соперница Юлии Путинцевой по первому кругу турнира в Цинциннати.