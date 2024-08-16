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Юлия Путинцева поделилась эмоциями после победы над Кори Гауфф на турнире в Цинциннати

Юлия Путинцева поделилась впечатлениями об игре Фото: KTF
34-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала победу над второй ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф во втором круге теннисного турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

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По словам теннисистки, ее тренер стоял и давил нее. Таким образом, он дал ей много энергии.

"Я подумала: "Ничего себе, мне теперь нужно что-то делать. Это было очень-очень тяжело. Кори начала играть хорошо во втором сете. Она сопротивлялась моим подаче и ударам. Я чувствовала, что она везде успевает и возвращает все мячи. В конце мне немного повезло с ударами. Это сыграло важную роль. Плюс она немного помогла. В очень важные моменты она немного облегчала подачу", – сказала Путинцева после матча.

Ранее стало известно, что Юлия Путинцева сотворила сенсацию на мастерсе в Цинциннати. Она неожиданно обыграла вторую ракетку мира Гауфф.

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