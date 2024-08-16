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Видеообзор сенсационной победы Юлии Путинцевой над второй ракеткой мира Кори Гауфф

Видеообзор сенсационной победы Юлии Путинцевой над второй ракеткой мира Кори Гауфф Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В ночь на 16 августа в матче второго круга турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (34 WTA) сенсационно обыграла вторую ракетку мира американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 2:6, 6:4. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Соперницы провели четвертую очную дуэль. Путинцевой удалось сократить отставание в личных встречах – 1:3. Стоит отметить, что хозяйка корта является прошлогодней чемпионкой "тысячника" в Цинциннати. В финале 2023 года Гауфф выиграла у Каролины Муховой (Чехия) – 6:3, 6:4.


В третьем круге турнира в Цинциннати Юлия встретится с испанской теннисисткой, экс-второй ракеткой мира Паулой Бадосой, которая выбила из состязаний россиянку Анну Калинскую (6:3, 6:2).

Ранее Юлия Путинцева стала четвертой теннисисткой за 40 лет из не входящих в топ-20 мирового рейтинга, одержавшей победу над двумя лучшими теннисистками WTA на нескольких покрытиях за сезон.

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