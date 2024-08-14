Все о теннисе
Камбэком завершился матч Жибек Куламбаевой на турнире в Сербии
Фото: ФТК
Жибек Куламбаева вышла в третий круг турнира серии ITF W 75 в Сербии, сообщает Zakon.kz.
100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернем сумму первой ставки до 100 тыс. тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!
Казахстанка во втором круге обыграла седьмую ракетку соревнования канадку Карсон Бренстин (306 WTA) со счетом 3:6, 6:1, 6:3.
Соперница Жибек по третьему кругу определится позже.
Ранее Юлия Путинцева с победы стартовала на "Мастерсе" в Цинциннати.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript