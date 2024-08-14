Камбэком завершился матч Жибек Куламбаевой на турнире в Сербии

Жибек Куламбаева вышла в третий круг турнира серии ITF W 75 в Сербии, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка во втором круге обыграла седьмую ракетку соревнования канадку Карсон Бренстин (306 WTA) со счетом 3:6, 6:1, 6:3.

Соперница Жибек по третьему кругу определится позже.

Ранее Юлия Путинцева с победы стартовала на "Мастерсе" в Цинциннати.