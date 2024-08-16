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Юлия Путинцева: В меня верили только мои родители

Юлия Путинцева поделилась эмоциями после победы над второй ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поделилась эмоциями после победы над американкой Кори Гауфф во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 16 августа Юлия Путинцева, занимающая 34 место в рейтинге, сенсационно обыграла вторую ракетку мира и действующую чемпионку "тысячника" в Цинциннати американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

На послематчевой пресс-конференции казахстанка призналась, что на протяжении всей карьеры, в нее верили только родители.

"С самого детства в меня верили только мои родители. Они говорили, что я смогу добиться успеха со своим ростом. Несмотря на то, что я ниже остальных в группе. Мой отец говорил: "Ты лучшая. Ты лучшая. Ты должна верить, что ты лучшая. Иначе ничего не получится". И я всегда вбивала это себе в голову, что я должна бороться до конца. Если я буду бороться и буду там в каждом очке, я смогу это сделать", — сказала Путинцева после матча.

В июле этого года Путинцева сотворила сенсацию на Уимблдоне. В матче третьего круга казахстанка обыграла первую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

Ранее был представлен видеообзор сенсационной победы Юлии над Гауфф.

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