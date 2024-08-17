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Юлия Путинцева творит чудеса в Цинциннати: в парном разряде казахстанская теннисистка вышла в полуфинал

Юлия Путинцева творит чудеса в Цинциннати: в парном разряде казахстанская теннисистка вышла в полуфинал Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вместе с Лейлой Фернандес из Канады провели матч 1/4 финала в парном разряде турнира WTA-1000 в Цинциннати, сообщает Zakon.kz.

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17 августа вторая ракетка Казахстана провела два матча на американском "тысячнике". Сначала Путинцева потерпела поражение в одиночном разряде от бывшей второй ракетки мира испанки Паулы Бадосы (4:6, 4:6).

Затем в парном турнире Юлия вместе с Лейлой Фернандес обыграли сильнейший дуэт планеты Катержина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) со счетом 2:6, 6:1, 10:6. Синякова и Таунсенд – чемпионки Уимблдона-2024, они были посеяны в Цинциннати под первым номером.

За выход в финал казахстанско-канадская пара поспорит с тандемом Линда Носкова (Чехия) / Диана Шнайдер (Россия).

Ранее во втором круге одиночного разряда Лейла Фернандес (26 WTA) выиграла у первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной со счетом 3:6, 7:6, 6:4.

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