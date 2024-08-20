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Завершилось расследование допинг-скандала вокруг первой ракетки мира Янника Синнера

теннисист Фото: Instagram/janniksin
20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) раскрыло подробности расследования допинг-дела первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, сообщает Zakon.kz.

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Согласно информации агентства, Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации. Расследование установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.

Как уточняется, "после каждого положительного теста к игроку применялось временное отстранение. В обоих случаях Синнер успешно обжаловал отстранение и, таким образом, смог продолжить выступать в туре".

"После консультаций с научными экспертами, которые пришли к выводу, что объяснение игрока заслуживает доверия, ITIA не стало возражать против апелляций игрока об отмене временного отстранения. За этим последовало более тщательное расследование, проведенное ITIA, включая многочисленные беседы с Синнером и его командой, которые сотрудничали со следствием. После этого расследования и в соответствии с независимым научным заключением ITIA приняло объяснение игрока относительно источника клостебола, обнаруженного в его пробе, и того, что нарушение не было преднамеренным", – говорится в заявлении ITIA.

Отметим, что 15 августа независимый трибунал провел слушание, по итогам которого тоже принял объяснение Синнера и не назначил дисквалификацию.

20 августа Янник Синнер стал чемпионом "Мастерса" в Цинциннати.

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