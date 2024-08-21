Юлия Путинцева и Арина Соболенко опубликовали совместные кадры с круиза на яхте в Майами

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и вторая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) вместе провели время после "тысячника" в Цинциннати (США). Спортсменки опубликовали кадры с прогулки на яхте, сообщает Zakon.kz.

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Юлия Путинцева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии с совместного отдыха с двукратной чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко.

"Лето!" – подписала фотографии Юлия Путинцева.

На прошедшем турнире категории WTA-1000 в Цинциннати вторая ракетка Казахстана вместе с Лейлой Фернандес из Канады сенсационно дошла до финала в парном разряде. Арина Соболенко стала чемпионкой в одиночном разряде.