#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.89
527.03
5.71
Все о теннисе

"В личной жизни они находятся в отношениях": экс-седьмая ракетка мира высказалась о тренере Рыбакиной

Барбара Шетт прокомментировала скандальные отношения казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и хорватского тренера Стефано Вукова, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 17:24 Фото: WTA
Бывшая седьмая ракетка мира, а ныне эксперт на телевидении Барбара Шетт прокомментировала скандальные отношения казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и хорватского тренера Стефано Вукова, сообщает Zakon.kz.

В начале февраля Женская теннисная ассоциация (WTA) завершила расследование в отношении хорватского тренера Стефано Вукова, работавшего с сильнейшей теннисисткой Казахстана Еленой Рыбакиной. По итогам разбирательств отстранение 37-летнего специалиста, действующее с осени прошлого года, оставлено в силе. И это несмотря на то, что наставник и спортсменка возобновили сотрудничество. Подробности этой странной истории официально не раскрываются, однако американское издание Athletic опубликовало выдержки из секретного доклада.

"Я считаю, что Вуков полностью промыл мозги Елене. Видно, как он с ней обращается и как разговаривает. Ситуация обострилась на US Open, когда команда и семья попытались отстраниться от него. Он определенно оскорблял ее, и именно поэтому я считаю правильным, что WTA его отстранила. Я подробно общалась на эту тему с Гораном Иванишевичем. По его словам, проблема в том, что в личной жизни они находятся в отношениях. Вуков хочет пробраться внутрь и вернуть себе место в команде. Это, конечно, катастрофа. После всего, что он сделал, ему нужно оставить ее в покое и уйти. Я сама слышала, как он кричал на нее в Австралии", – приводит слова Шетт Kicker. 

Елена Рыбакина и Стефано Вуков. Фото: WTA

  • 23 августа 2024 года первая ракетка Казахстана объявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым. Рыбакина не объяснила причин расставания с наставником, а теннисная общественность вынесла свой вердикт. В СМИ публиковалось немало информации о негативном влиянии Вукова на психологическое состояние Елены. Хорватского тренера обвинили в жестком обращении с Рыбакиной.
  • 1 ноября 2024 года на пресс-конференции в Эр-Рияде, где проходил Итоговый чемпионат WTA, Рыбакина рассказала о начале работы с Гораном Иванишевичем на сезон-2025.
  • 2 января 2025 года стало известно, что Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025.
  • 21 января этого года 53-летний Иванишевич в Instagram опубликовал пост о прекращении сотрудничества с Рыбакиной. 
  • 2 февраля 2025 года Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, который в свое время являлся наставником экс-первой ракетки мира россиянки Динары Сафиной.

Ранее Елена Рыбакина прокомментировала прекращение сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем и рассказала о своем непростом характере. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
"Отдам папе": первая ракетка России рассказала о призовых за победу на турнире в Дубае
Все о теннисе
15:44, Сегодня
"Отдам папе": первая ракетка России рассказала о призовых за победу на турнире в Дубае
АТР-500 в Дубае: результаты и видеообзор матчей за 24 февраля
Все о теннисе
12:57, Сегодня
АТР-500 в Дубае: результаты и видеообзор матчей за 24 февраля
Действующий чемпион Almaty Open будет защищать титул в этом году
Все о теннисе
11:57, Сегодня
Действующий чемпион Almaty Open будет защищать титул в этом году
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: