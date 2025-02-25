"В личной жизни они находятся в отношениях": экс-седьмая ракетка мира высказалась о тренере Рыбакиной

Бывшая седьмая ракетка мира, а ныне эксперт на телевидении Барбара Шетт прокомментировала скандальные отношения казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и хорватского тренера Стефано Вукова, сообщает Zakon.kz.

В начале февраля Женская теннисная ассоциация (WTA) завершила расследование в отношении хорватского тренера Стефано Вукова, работавшего с сильнейшей теннисисткой Казахстана Еленой Рыбакиной. По итогам разбирательств отстранение 37-летнего специалиста, действующее с осени прошлого года, оставлено в силе. И это несмотря на то, что наставник и спортсменка возобновили сотрудничество. Подробности этой странной истории официально не раскрываются, однако американское издание Athletic опубликовало выдержки из секретного доклада.

"Я считаю, что Вуков полностью промыл мозги Елене. Видно, как он с ней обращается и как разговаривает. Ситуация обострилась на US Open, когда команда и семья попытались отстраниться от него. Он определенно оскорблял ее, и именно поэтому я считаю правильным, что WTA его отстранила. Я подробно общалась на эту тему с Гораном Иванишевичем. По его словам, проблема в том, что в личной жизни они находятся в отношениях. Вуков хочет пробраться внутрь и вернуть себе место в команде. Это, конечно, катастрофа. После всего, что он сделал, ему нужно оставить ее в покое и уйти. Я сама слышала, как он кричал на нее в Австралии", – приводит слова Шетт Kicker.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков. Фото: WTA

23 августа 2024 года первая ракетка Казахстана объявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым. Рыбакина не объяснила причин расставания с наставником, а теннисная общественность вынесла свой вердикт. В СМИ публиковалось немало информации о негативном влиянии Вукова на психологическое состояние Елены. Хорватского тренера обвинили в жестком обращении с Рыбакиной.

1 ноября 2024 года на пресс-конференции в Эр-Рияде, где проходил Итоговый чемпионат WTA, Рыбакина рассказала о начале работы с Гораном Иванишевичем на сезон-2025.

2 января 2025 года стало известно, что Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025.

21 января этого года 53-летний Иванишевич в Instagram опубликовал пост о прекращении сотрудничества с Рыбакиной.

2 февраля 2025 года Елена Рыбакина объявила о начале сотрудничества с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, который в свое время являлся наставником экс-первой ракетки мира россиянки Динары Сафиной.



Ранее Елена Рыбакина прокомментировала прекращение сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем и рассказала о своем непростом характере.