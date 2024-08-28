Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Сильнейший теннисист Дании не попал в состав сборной для участия в Кубке Дэвиса против команды Казахстана

Сильнейший теннисист Дании не попал в состав сборной для участия в Кубке Дэвиса против команды Казахстана Фото: АТР
В Астане 14-15 сентября на закрытом хардовом корте Национального теннисного центра состоится матч плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Дании. Стал известен состав соперников, сообщает Zakon.kz.

Ставьте на теннис и участвуйте в розыгрыше Grand Slam Challenge от Olimpbet. Главный приз – поездка в Италию на итоговый турнир ATP. А также MacBook Pro, iPhone 15 и другие призы.

Встреча будет состоять из пяти матчей (четыре одиночные и одна парная игра). Это будет первое очное противостояние двух сборных. Победитель встречи выйдет в квалификацию Кубка Дэвиса 2025.

Федерация тенниса Дании озвучила состав, который приедет в Астану. Капитан датчан Фредрик Нильсен заявил следующих игроков: Аугуст Хольмгрен (163 АТР рейтинг), Йоханнес Ингилдсен (139 АТР парный рейтинг), Эльмер Меллер (253 АТР рейтинг), Филипп Херт (890 АТР рейтинг), Кристиан Сигсгаард (1097 АТР рейтинг).

В состав сборной Дании не попал лидер Хольгер Руне, который занимает 15-е место в мировом рейтинге.

"Команда Казахстана является фаворитом. Что касается отсутствия Руне, то причина в том, что его календарь не совпал с нынешним Кубком Дэвиса, у него есть другие цели и задачи, одна из которых – как можно выше подняться в мировом рейтинге, чтобы попасть на итоговый турнир АТР в Турин. Основная ударная сила казахов, безусловно, Александр Бублик, и главная моя задача сейчас – найти слабые стороны его игры и донести до своих игроков", – сказал капитан Нильсен.

Капитан команды Казахстана еще не объявлял состав на предстоящую игру, но можно предположить, что в окончательный список попадут Александр Бублик, Александр Шевченко, Александр Недовесов, Бейбит Жукаев и Тимофей Скатов.

Ранее Александр Шевченко вышел во второй круг US Open.

Пахита Амири
Дания Астана Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев прокомментировал провал мужской сборной по боксу на Олимпиаде
Ермек Маржикпаев прокомментировал провал мужской сборной по боксу на Олимпиаде
УЕФА
Роналду получит награду от УЕФА 29 августа
Теннис
В напряженной борьбе Юлия Путинцева пробилась во второй круг US Open
теннисист
Тимофей Скатов дал бой седьмой ракетке мира на US Open
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: