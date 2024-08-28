Сильнейший теннисист Дании не попал в состав сборной для участия в Кубке Дэвиса против команды Казахстана

В Астане 14-15 сентября на закрытом хардовом корте Национального теннисного центра состоится матч плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Дании. Стал известен состав соперников, сообщает Zakon.kz.

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Встреча будет состоять из пяти матчей (четыре одиночные и одна парная игра). Это будет первое очное противостояние двух сборных. Победитель встречи выйдет в квалификацию Кубка Дэвиса 2025.

Федерация тенниса Дании озвучила состав, который приедет в Астану. Капитан датчан Фредрик Нильсен заявил следующих игроков: Аугуст Хольмгрен (163 АТР рейтинг), Йоханнес Ингилдсен (139 АТР парный рейтинг), Эльмер Меллер (253 АТР рейтинг), Филипп Херт (890 АТР рейтинг), Кристиан Сигсгаард (1097 АТР рейтинг).

В состав сборной Дании не попал лидер Хольгер Руне, который занимает 15-е место в мировом рейтинге.

"Команда Казахстана является фаворитом. Что касается отсутствия Руне, то причина в том, что его календарь не совпал с нынешним Кубком Дэвиса, у него есть другие цели и задачи, одна из которых – как можно выше подняться в мировом рейтинге, чтобы попасть на итоговый турнир АТР в Турин. Основная ударная сила казахов, безусловно, Александр Бублик, и главная моя задача сейчас – найти слабые стороны его игры и донести до своих игроков", – сказал капитан Нильсен.

Капитан команды Казахстана еще не объявлял состав на предстоящую игру, но можно предположить, что в окончательный список попадут Александр Бублик, Александр Шевченко, Александр Недовесов, Бейбит Жукаев и Тимофей Скатов.

Ранее Александр Шевченко вышел во второй круг US Open.