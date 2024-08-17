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Кубок Дэвиса: известен состав сборной Казахстана на матч против Дании

Кубок Дэвиса Фото: pixabay
Стало известно, кто из казахстанских теннисистов сыграет против датчан в Мировой группе I Кубка Дэвиса. Он пройдет 14-15 сентября в Астане, сообщает Zakon.kz.

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По информации sportarena.kz, капитан казахстанской команды Юрий Щукин сделал выбор в пользу следующих игроков:

  • Александр Бублик, 27 лет, положение в мировом рейтинге: 26-е место;
  • Александр Шевченко, 23 года, положение в мировом рейтинге: 60-е место;
  • Денис Евсеев, 31 год, положение в мировом рейтинге: 184-е место;
  • Тимофей Скатов, 23 года, положение в мировом рейтинге: 192-е место;
  • Бейбит Жукаев, 23 года, положение в мировом рейтинге: 218-е место;
  • Александр Недовесов, 37 лет, положение в мировом рейтинге: 57-е место.

Противостояние сборных будет длиться два дня. Победитель этого поединка выйдет в квалификацию турнира.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вместе с Лейлой Фернандес из Канады провели матч 1/4 финала в парном разряде турнира WTA-1000 в Цинциннати.

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