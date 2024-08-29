Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Казахстанка Анна Данилина в парном разряде разгромила соперниц из США

Теннис Фото: Instagram/_annadanilina_
30 августа в стартовом раунде в женском парном разряде US Open между собой сыграли дуэты Данилина/Хромачева и Грант/Йович, сообщает Zakon.kz.

100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернем сумму первой ставки до 100 тыс. тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!

Ранее эти пары никогда не пересекались между собой в сетках турниров. При этом, сильнейшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачева играют вместе с мая этого года. Спортсменки сходу выиграли два титула на грунтовых WTA Челленджерах в Парме и Бари. Затем они дошли до финала на турнире WTA-250 в Будапеште, после чего вновь стали сильнейшей парой в Яссы.

Во время травяного отрезка девушки выступали с другими партнершами и даже пересеклись между собой в Бад Хомбурге, где Данилина в принципиальном споре обыграла Хромачеву. На харде казахстанка с россиянкой решили дальше играть вместе, но уже таких результатов как на грунте они не показывают.

Теннис, ##imageAlt##

Анна Данилина и Ирина Хромачева, фото: Instagram/irina.khromacheva

На "тысячнике" в Цинциннати Анна с Ириной проиграли в первом круге. А на "пятисотнике" в Монтеррее дошли до полуфинала.

На этот раз матч продолжался 2 часа 20 минут, в котором дуэт с участием казахстанки одержал победу со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2. Следующими соперницами Данилиной и Хромачевой будут американки Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук.

Часами ранее четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с US Open-2024 перед матчем второго круга и обеспечила француженке Джессике Понше свободный выход в третий круг турнира.

Читайте также

Рыбакина объяснила решение завершить выступление на US Open

Елена Рыбакина снялась с US Open-2024 перед матчем второго круга

Обидчик Тимофея Скатова сенсационно проиграл во втором круге US Open

Алия Абди
Казахстан 2024 год Хорошие новости Теннис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Казахстанские паралимпийцы успешно выступили в Париже
Сборная Казахстана по волейболу успешно стартовала на Паралимпиаде в Париже
Олимпийские игры в Париже, Париж-2024, казахстанские спортсмены на олимпиаде в Париже
Министр спорта хочет вернуть в Казахстан тренера, который принес олимпийские медали другой стране
Рыбакина снялась с престижного турнира в США
Елена Рыбакина снялась с US Open-2024 перед матчем второго круга
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: