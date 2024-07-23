Анна Данилина пробились в четвертьфинал парного разряда турнира в Румынии

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачева 23 июля пробились в четвертьфинал парного разряда на турнире Iasi Open в румынском Яссы, который относится к категории WTA 250, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет sportarena.kz, в 1/8 финала пара Данилина/Хромачева одержала победу над чешкой Анастасией Децюк и россиянкой Аминой Аншбой.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу казахстанско-российского дуэта.

21 июля сообщалось, что первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина уступила в финале турнира категории WTA 250 в Будапеште. Данилина в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой проиграла польско-венгерской паре Катажина Питер/Фанни Штоллар со счетом 3:6, 6:3, 6:10.

