Новак Джокович вошел в состав сборной Сербии на матч Кубка Дэвиса с Грецией

Пресс-служба Кубка Дэвиса на своей странице в соцсетях опубликовала состав сборной Сербии на квалификационный матч первой мировой группы с Грецией, который состоится 13-14 сентября в Белграде, сообщает Zakon.kz.

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Состав сборной Сербии: Новак Джокович, Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович.

В других парах квалификационного раунда сыграют:

Казахстан – Дания; Хорватия – Литва; Швеция – Индия; Польша – Южная Корея; Швейцария – Перу; Египет – Венгрия; Норвегия – Португалия; Австрия – Турция; Тайвань – Босния и Герцеговина; Израиль – Украина; Япония – Колумбия.

Победители получат право сыграть за выход в финальный турнир Кубка Дэвиса – 2025.

В предыдущем розыгрыше Кубка Дэвиса в 2023 году сборная Сербии в полуфинале проиграла будущим победителям неофициального командного чемпионата мира итальянцам. В одиночном матче Янник Синнер обыграл Джоковича со счетом 6:2, 2:6, 7:5.

14-15 сентября в Астане на закрытом хардовом корте Национального теннисного центра состоится матч плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Дании. Ранее стал известен состав соперников.