Стала известна причина снятия Елены Рыбакиной с очередного турнира

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира в Сеуле (Korean Open). Ранее причина была неизвестна, но сейчас появились некоторые данные, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в Южной Корее ей помешала выступить травма спины.

Это уже второй турнир подряд, где Рыбакина отказывается от участия. Ранее после первого матча на US Open Елена приняла решение на второй раунд не выходить. Позже она объяснила причину.

Список пропущенных крупных стартов для казахстанской теннисистки увеличивается. Это девятый по счету турнир, с которого снимается победительница Wimbledon.

Отметим, что Елена Рыбакина не смогла принять участие в Олимпийских играх в Париже тоже по состоянию здоровья. Врачи запретили ей выходить на корт из-за острого бронхита.

