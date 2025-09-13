Казахстан проиграл Корее в Кубке Дэвиса
В Чхунчхоне (Южная Корея) состоялся четвертый матч Мировой группы I Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.
На корте встретились казахстанец Дмитрий Попко и кореец Хьен Чан. Встреча завершилась победой Чана со счетом 6:3, 7:5.
Таким образом, сборная Южной Кореи переигрывает Казахстан с общим счетом 3:1. Единственное очко для нас добыл Александр Шевченко.
