Казахстан проиграл Корее в Кубке Дэвиса

Фото: Федерация тенниса Казахстана

В Чхунчхоне (Южная Корея) состоялся четвертый матч Мировой группы I Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

На корте встретились казахстанец Дмитрий Попко и кореец Хьен Чан. Встреча завершилась победой Чана со счетом 6:3, 7:5. Материал по теме Казахстан уступил Корее в Кубке Дэвиса в парном разряде Таким образом, сборная Южной Кореи переигрывает Казахстан с общим счетом 3:1. Единственное очко для нас добыл Александр Шевченко.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: