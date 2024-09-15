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Казахстанские теннисисты потерпели унизительное поражение в Кубке Дэвиса

теннис Фото: ФТК
Сборная Казахстана сенсационно в родных стенах проиграла команде Дании и опускается в дивизион ниже, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана провела третий поединок против Дании в Мировой группе I Кубка Дэвиса (14-15 сентября, Beeline Arena, Астана). Пара двух Александров: Бублик и Недовесов проиграли в двух сетах 6:7, 3:6 датской паре Хольмгрен – Ингильдсен, пишет sportarena.kz.

Счет стал 3:0 в пользу гостей. Сборная Казахстана лишилась шансов на квалификацию за попадание в финальную часть Кубка Дэвиса.

Казахстан впервые за 11 лет проиграл дома в Кубке Дэвиса. Теперь наши теннисисты опустились в Мировую группу II.

Сборная Казахстана по теннису начала матчевую встречу с командой Дании за попадание в основной раунд соревнований 14 сентября 2024 года. Лучший теннисист страны Александр Бублик потерпел поражение в игре против датчанина Элмера Мюлера.

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