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Экс-вторая ракетка мира из Туниса досрочно завершила сезон из-за травмы
Фото: Instagram/wta
Бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса досрочно завершила сезон из-за продолжающейся травмы плеча, сообщает Zakon.kz.
В настоящее время она занимает 22 место в рейтинге WTA. 16 сентября теннисистка призналась, что этот год был максимально сложным для нее с игровой точки зрения.
"В связи с моей травмой плеча я и моя медицинская команда приняли сложное решение завершить сезон. Пока у меня есть время, займусь благотворительной деятельностью и постараюсь сделать мир чуть-чуть лучше. Спасибо за вашу поддержку. Уже жду времени, когда я смогу вернуться на корт ещё сильнее. И мы увидимся на кортах Австралии в 2025 году", – написала Жабер на своей странице в Х.
🙏❤️ pic.twitter.com/Hp0Vvtuvxh— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) September 16, 2024
А экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выиграла голосование болельщиков на введение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.
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