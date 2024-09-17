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Экс-вторая ракетка мира из Туниса досрочно завершила сезон из-за травмы

Теннис Фото: Instagram/wta
Бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса досрочно завершила сезон из-за продолжающейся травмы плеча, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время она занимает 22 место в рейтинге WTA. 16 сентября теннисистка призналась, что этот год был максимально сложным для нее с игровой точки зрения.

"В связи с моей травмой плеча я и моя медицинская команда приняли сложное решение завершить сезон. Пока у меня есть время, займусь благотворительной деятельностью и постараюсь сделать мир чуть-чуть лучше. Спасибо за вашу поддержку. Уже жду времени, когда я смогу вернуться на корт ещё сильнее. И мы увидимся на кортах Австралии в 2025 году", – написала Жабер на своей странице в Х.

А экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выиграла голосование болельщиков на введение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.

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