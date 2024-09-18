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Денис Евсеев вышел в основную сетку турнира АТР 250

Денис Евсеев вышел в основную сетку турнира АТР 250 Фото: pxhere
В китайском Ханчжоу завершились квалификационные матчи турнира категории АТР 250. Казахстанец Денис Евсеев вышел в основную сетку турнира, сообщает Zakon.kz.

По данным Федерации тенниса Казахстана, Евсеев (207 АТР) в финале отбора уверенно обыграл представителя Чехии Далибара Сврчина (279 АТР) со счетом 6:4, 6:4.

Кроме того, Бейбит Жукаев (197 АТР) остановился в шаге от выхода в основной раунд турнира категории АТР 250 в китайском Ченду.

Казахстанец в финале квалификации проиграл аргентинцу Аугустину Гомесу (174 АТР) – 4:6, 4:6.

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