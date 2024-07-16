Денис Евсеев сотворил сенсацию на турнире АТР-250

В шведском Бостаде проходит турнир серии ATP-250. Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре основной сетки Денис Евсеев (160 АТР) оказался сильнее француза Александра Мёллера (103 АТР) со счетом 7:5, 7:5.

Для уроженца Алматы это третья подряд победа на этом турнире, ранее он успешно преодолел два круга в квалификации.

Во втором раунде Денис Евсеев сыграет с испанцем Роберто Карбальесом-Баэна.

Ранее на турнире серии АТР Челленджер в Астане казахстанские теннисисты Амир Омарханов и Григорий Ломакин порадовали родных болельщиков победой в первом круге одиночного разряда.