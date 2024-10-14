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Михаил Кукушкин вышел в основную сетку турнира АТР-250 в Алматы

Михаил Кукушкин вышел в основную сетку турнира АТР-250 в Алматы Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Алматы проходит престижный турнир серии АТР-250 Almaty Open. Завершилась квалификация в мужском одиночном разряде. Определились все участники основной сетки соревнований, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Любимчик местной публики ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин (111 АТР) в финале отборочного раунда выиграл у россиянина Алибека Качмазова (198 АТР) со счетом 6:1, 6:2. В очном противостоянии казахстанец впереди – 2:0.

Матч продолжался чуть более одного часа (01:06). Кукушкин выполнил четыре подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

"Мы с Алибеком очень хорошо знаем друг друга. Уже успели потренироваться здесь в Алматы перед началом турнира. Мой соперник очень хороший игрок. В этом году он показывал отличные результаты, одерживал победы над сильными теннисистами. На самом деле на этом турнире нет слабых игроков. Поэтому нельзя сказать, что, выходя на матч, ты уверен в своей победе. Это очень сильный турнир, много хороших игроков даже в квалификации. Легкой прогулки тут не будет ни у кого", – отметил Кукушкин в беседе с корреспондентом Zakon.kz.

Другие результаты финала квалификации:

Аслан Карацев (Россия, 139 АТР) – Алехандро Моро Каньяс (Испания, 161 АТР) – 6:4, 6:3.

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Юнчаокете Бу (Китай, 73 АТР) – Дэниел Эванс (Великобритания, 180 АТР) – 6:2, 3:6, 7:5.

Бенджамин Хассан (Ливан, 210 АТР) – Ясутака Утияма (Япония, 140 АТР) – 6:2, 6:2.

Ранее в первом раунде квалификации Кукушкин обыграл Хумаюна Султанова (237 АТР) из Узбекистана – 6:4, 6:4. Также Михаил дал оценку турниру АТР-250 в Алматы. 

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