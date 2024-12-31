Казахстанский теннисист провел матч первого круга на турнире в Брисбене

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В Брисбене (Австралия) проходит турнир серии АТР-250 (хард). Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч первого круга в основной сетке одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

В стартовом раунде казахстанец проиграл Якубу Меньшику из Чехии со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Кукушкин оформил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В квалификации турнира в Брисбене казахстанец обыграл Андреа Колларини из Аргентины (6:2, 6:4), а в финале выиграл у австралийца Тристана Скултейта (6:4, 6:4).

Ранее другой казахстанский теннисист Александр Шевченко стал автором сенсации на United Cup.