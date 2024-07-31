Казахстанские теннисисты уверенно стартовали на турнире в Португалии

В Порту (Португалия) проходит турнир серии АТР Челленджер. Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов провели стартовые матчи в мужском одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре первого круга основной сетки Скатов (189 АТР) одержал победу над местным спортсменом Фредерику Феррейрой Силва (489 АТР) со счетом 6:3, 6:3.

Игра продлилась один час и 41 минуту. Тимофей выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Во втором раунде Скатов сыграет с Аугустом Хольмгреном (Дания, 249 АТР).

Другой наш теннисист Михаил Кукушкин (134 АТР) в первой встрече выиграл у игрока из Китая Цзе Цуйя (336 АТР) со счетом 3:6, 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. За это время Кукушкин оформил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Кукушкин поспорит с Йорисом де Лором (Бельгия, 224 АТР).

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