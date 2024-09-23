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Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в финале теннисного турнира в Сеуле

Теннис Фото: X/DonniesPicks
22 сентября Дарья Касаткина не смогла победить на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле, сообщает Zakon.kz.

Матч продолжался почти два часа. Касаткина проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счетом 6:1, 4:6, 1:6.

Таким образом она проиграла сопернице третий матч из четырех за карьеру.

А экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выиграла голосование болельщиков на введение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.

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