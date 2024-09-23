Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в финале теннисного турнира в Сеуле

22 сентября Дарья Касаткина не смогла победить на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле, сообщает Zakon.kz.

Матч продолжался почти два часа. Касаткина проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счетом 6:1, 4:6, 1:6.

VOLTAMOS PRA DIZER QUE 🇧🇷BEATRIZ HADDAD MAIA É CAMPEÃ DO WTA 500 DE SEOUL!



Virada e vitória incrível sobre 🇷🇺DASHA KASATKINA.



EU TE AMO, BIA! pic.twitter.com/KF8A7se3ZA — Info Tênis Brasil 🎾 (@InfoTenisBR) September 22, 2024

Таким образом она проиграла сопернице третий матч из четырех за карьеру.

А экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выиграла голосование болельщиков на введение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.