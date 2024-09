Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас вошли в состав сборной Испании на Кубок Дэвиса

На турнире сыграют многократные победители турниров "Большого шлема" Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, а также Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста и специалист парного разряда Марсель Гранольерс.



В четвертьфинале испанские теннисисты сразятся с представителями Нидерландов.

Will we see Nadalcaraz return in Malaga? 👀 🇪🇸#DavisCup pic.twitter.com/pvCnYcBcFO