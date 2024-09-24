Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас вошли в состав сборной Испании на Кубок Дэвиса

Стал известен состав сборной Испании на финальный раунд Кубка Дэвиса – 2024, который пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания), сообщает Zakon.kz.

На турнире сыграют многократные победители турниров "Большого шлема" Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, а также Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста и специалист парного разряда Марсель Гранольерс.



В четвертьфинале испанские теннисисты сразятся с представителями Нидерландов.

Will we see Nadalcaraz return in Malaga? 👀 🇪🇸#DavisCup pic.twitter.com/pvCnYcBcFO — Davis Cup (@DavisCup) September 23, 2024

Газета The Times сообщила, что Кубок Дэвиса может частично вернуться к формату, который существовал до 2019 года. Международная федерация тенниса (ITF) планирует избавиться от группового этапа и вернуть классический формат с отборочными матчами в феврале и 1/8 финала в сентябре.

Ранее мужская сборная Казахстана в Астане провела встречу против Дании в Мировой группе I Кубка Дэвиса.