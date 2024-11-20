Испания проиграла Нидерландам и не смогла пробиться в полуфинал Кубка Дэвиса: видеообзор игр

В Малаге (Испания) стартовала финальная стадия Кубка Дэвиса. В первом четвертьфинале встретились команды Испании и Нидерландов, ообщает Zakon.kz.

В первой игре противостояния Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандсхулпу (80 АТР) со счетом 4:6, 4:6.





Во втором матче третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл Таллона Грикспора (40 АТР) со счетом 7:6 (7:0), 6:3 и сравнял счет в противостоянии – 1:1.





В третьем решающем матче парного разряда испанский дуэт Карлос Алькарас / Марсель Гранольерс в захватывающем сражении уступил тандему Весли Колхоф / Ботик ван де Зандсхулп со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (3:7).

Ранее сообщалось, что Надаль впервые за 20 лет проиграл матч в Кубке Дэвиса и завершил карьеру.