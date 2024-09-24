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Вторая ракетка Казахстана не смог преодолеть первый круг квалификации турнира в Китае

В Пекине стартовал турнир серии АТР-500 China Open Фото: Андрей Ударцев, ФТК
В Пекине стартовал турнир серии АТР-500 China Open. Казахстанский теннисист Александр Шевченко (56 АТР) потерпел поражение в первом круге квалификации, сообщает Zakon.kz.

Второй номер мужской сборной Казахстана в стартовой игре уступил французу Корентину Муте (70 АТР) со счетом 4:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Шевченко один раз подал навылет, допустил две двойне ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В основной сетке турнира в Пекине сыграет первая ракетка страны Александр Бублик.

Ранее Александр Шевченко проиграл в казахстанском дерби на турнире АТР-250 в Ханчжоу Михаилу Кукушкину.

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