Вторая ракетка Казахстана не смог преодолеть первый круг квалификации турнира в Китае

В Пекине стартовал турнир серии АТР-500 China Open. Казахстанский теннисист Александр Шевченко (56 АТР) потерпел поражение в первом круге квалификации, сообщает Zakon.kz.

Второй номер мужской сборной Казахстана в стартовой игре уступил французу Корентину Муте (70 АТР) со счетом 4:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Шевченко один раз подал навылет, допустил две двойне ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В основной сетке турнира в Пекине сыграет первая ракетка страны Александр Бублик.

Ранее Александр Шевченко проиграл в казахстанском дерби на турнире АТР-250 в Ханчжоу Михаилу Кукушкину.