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Юлия Путинцева побывала на Великой Китайской стене

Юлия Путинцева побывала на Великой Китайской стене Фото: Jimmie48 Photography, WTA
32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева посетила Великую Китайскую стену перед стартом на турнире категории WTA-1000 в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка Казахстана разместила фото посещения древнего памятника китайской архитектуры в своем аккаунте в социальных сетях.

"Нихао", – подписала фото спортсменка из Казахстана.

Стена проходит по северному Китаю на протяжении 8851,9 км, а на участке Бадалин располагается в непосредственной близости от Пекина. Длина стены со всеми ответвлениями составляет 21 196 км.

Юлия Путинцева начнет выступление на "тысячнике" в Китае со второго круга, в котором сыграет с четырехкратной чемпионкой турниров "Большого шлема" японской теннисисткой Наоми Осакой.

В WTA туре Юлия встречалась с Наоми четыре раза. Счет в очном противостоянии – 3:1 в пользу Путинцевой.

Ранее экс-первая ракетка Казахстана Зарина Дияс пробилась в основную сетку WTA-1000 в Пекине.

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