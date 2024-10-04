Американская теннисистка с трудом обыграла украинку и вышла в полуфинал "тысячника" в Пекине

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче 1/4 финала она в трех сетах выиграла у Юлии Стародубцевой (115 WTA, Украина) со счетом 2:6, 6:2, 6:2, сообщает Zakon.kz.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Американка два раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету ее соперницы два эйса, одна двойная ошибка и три выигранных брейк-пойнта из 13.

Представительница Украины пробилась в основную сетку турнира в Пекине через квалификацию.





В полуфинале соревнований в Пекине Гауфф встретится с 19-й ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании, которая ранее одержала победу над китаянкой Шуай Чжан (595 WTA) со счетом 6:1, 7:6 (7:4).