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Людмила Самсонова вышла в полуфинал в Пекине, где может встретиться с Еленой Рыбакиной. Видеообзор матча

Людмила Самсонова вышла в полуфинал турнира в Пекине, где может встретиться с Еленой Рыбакиной Фото: Twitter/LiudaSamsonova
В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA-1000. В четвертьфинале российская теннисистка Людмила Самсонова (22 WTA) выиграла у Елены Остапенко (Латвия, 17 WTA) со счетом 6:3, 6:2, сообщает Zakon.kz.

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Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. По ходу встречи Людмила Самсонова выполнила семь эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила три двойные ошибки. На счету Елены Остапенко – одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и четыре двойные ошибки.

За выход в финал россиянка поборется с победительницей матча Елена Рыбакина – Арина Соболенко.

Ранее Ига Швёнтек обыграла Каролин Гарсию и стала первой полуфиналисткой турнира в Пекине.

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Пахита Амири
Россия Китай
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