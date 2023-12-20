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Ига Швёнтек: Я могла бы стать бухгалтером
Фото: wta
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что она самостоятельно решает свои финансовые вопросы. 22-летняя спортсменка призналась, что могла бы стать бухгалтером, сообщает Zakon.kz.
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Ига Швёнтек ответила на вопросы польского издания PZU Grupa. Сильнейшая теннисистка планеты отметила, что ей приходится оплачивать налоги в пяти странах.
"Я справляюсь с этим лично. Если бы кто-то и мог мне помочь, то это, несомненно, мой отец. Но с самого раннего детства я хотела получать все больше и больше знаний и быть в курсе всего, что происходит, поэтому я читаю каждый контракт, который подписываю. Так что я действительно обо всем забочусь. А когда дело доходит до налогов, мне приходится многому учиться, потому что сейчас я плачу налоги в пяти странах, и координировать все это, конечно, нелегко. Но, признаюсь, мне это нравится, потому что, если подумать, я действительно могла бы стать бухгалтером. Мне нравится сидеть за бумагами, складывать и составлять таблицы в Excel, так что для меня это не проблема", – приводит слова Швёнтек PZU Grupa.
Ранее четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Ига Швёнтек стала "Игроком 2023 года" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
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