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Казахстан сыграет с Пакистаном в Кубке Дэвиса – 2025

Теннис Кубок Дэвиса Пакистан Фото: ktf.kz
7 октября Международная федерация тенниса (ITF) объявила результаты жеребьевки Мировых групп I и II в Кубке Дэвиса – 2025, где приняла участие и сборная Казахстана, у которой был первый номер посева, сообщает Zakon.kz.

В итоге казахстанские теннисисты в начале будущего года встретятся с командой Пакистана, передает пресс-служба ITF.

Матчи плей-офф Мировой группы I в следующем сезоне будут проходить по принципу "дома или в гостях" с 31 января по 1 февраля или с 1 по 2 февраля.

13 стран-победителей плей-офф Мировой группы I сыграют в матче Мировой группы I в сентябре 2025 года. 12 проигравших стран сыграют в матче Мировой группы II. 

Матчи Мировой группы I в будущем году пройдут 13-14 или 14-15 сентября, решение о датах примет принимающая страна.

13 стран-победителей Мировой группы I примут участие в отборочных матчах Кубка Дэвиса 2026 года.

Ранее ITF анонсировала изменения в формате Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. 

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