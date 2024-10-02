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Наоми Осака раскрыла причину снятия с "тысячника" в Пекине

Наоми Осака раскрыла причину снятия с турнира в Пекине Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака рассказала, почему была вынуждена сняться с матча четвертого круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в 1/4 финала Осака встречалась с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Первый сет выиграла Наоми со счетом 6:3. Во второй партии победу праздновала уже Кори – 6:4. Перед началом решающего сета бывшая первая ракетка мира отказалась от продолжения борьбы из-за травмы спины. 

"Всем привет, хотела сказать, что невероятно благодарна и рада тому, что сыграла в Пекине. Чувствую, что обязана поделиться предысторией сегодняшнего дня. У меня заклинило спину на тренировке, и, честно говоря, я была не уверена, что вообще сыграю, но хотела попытаться. К сожалению, во время матча становилось все хуже и хуже. Но оно того стоило", – написала Осака на своей странице в соцсетях.

Во втором круге "тысячника" в столице Китая Наоми Осака обыграла казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву (3:6, 6:4, 6:2). 

Ранее из-за травмы спины с турнира в Пекине снялась сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина.  

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