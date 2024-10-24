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Казахстанский теннисист не смог выйти в полуфинал турнира АТР 500 в Швейцарии

Александр Недовесов провел матч второго круга Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Базеле (Швейцария) проходит турнир серии АТР 500. Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец вместе с Кевином Кравецом (Германия) проиграли первым сеяным турнира, одному из сильнейших дуэтов мира Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Никола Мектич (Хорватия) со счетом 4:6, 6:7(5:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время казахстанско-немецкий тандем один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 10.

Ранее в стартовой игре Недовесов и Кравец обыграли именитых соперников Ивана Додига (Хорватия) и Адама Павлашека (Чехия) со счетом 1:6, 7:6, 13:11.


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Пахита Амири
Казахстан Швейцария 2024 год
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