Казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в юниорском мировом рейтинге

Международная федерация тенниса обновила мировой рейтинг среди игроков до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

16-летний Амир Омарханов по сравнению с прошлой неделей поднялся на 12-ю строчку, а Зангар Нурланулы после победы турнире J200 в Шымкенте взлетел на 55 пунктов и расположился на 94-м месте.

13 октября Амир Омарханов (1036 АТР) провел матч первого круга квалификации турнира АТР 250 в Алматы. Восходящая звезда мирового рейтинга, получивший wild card на Almaty Open, уступил британцу Даниэлю Эвансу (170 АТР), который в прошлом сезоне занимал 21-е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 2:6.

В беседе с корреспондентом Zakon.kz Амир Омарханов признался, что для него участие в такого ранга турнире уже большой успех.

"Мой рейтинг в АТР не позволяет мне участвовать в квалификациях такого уровня турниров. Организаторы предоставили мне уйлд-кард в отборочный этап. Для меня это большая честь выступить на таком престижном турнире перед родной публикой. Мой соперник очень опытный игрок, у которого за плечами множество ярких побед. Я делаю первые шаги в АТР туре. В следующем сезоне я также планирую выступать на взрослых соревнованиях, но и не буду пропускать важные турниры среди юниоров", – сказал Амир Омарханов.

Амир Омарханов тренируется в академии знаменитого сербского теннисиста Янко Типсаревича, которая находится в Белграде. Работает с нашим талантливым игроком сербский специалист Неманья Лалич.

6 октября Амир Омарханов стал чемпионом престижного юниорского турнира ITF J300 BEIJING 2024 China Open.