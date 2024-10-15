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Казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в юниорском мировом рейтинге

Казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в юниорском мировом рейтинге Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Международная федерация тенниса обновила мировой рейтинг среди игроков до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

16-летний Амир Омарханов по сравнению с прошлой неделей поднялся на 12-ю строчку, а Зангар Нурланулы после победы турнире J200 в Шымкенте взлетел на 55 пунктов и расположился на 94-м месте.

13 октября Амир Омарханов (1036 АТР) провел матч первого круга квалификации турнира АТР 250 в Алматы. Восходящая звезда мирового рейтинга, получивший wild card на Almaty Open, уступил британцу Даниэлю Эвансу (170 АТР), который в прошлом сезоне занимал 21-е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 2:6. 

В беседе с корреспондентом Zakon.kz Амир Омарханов признался, что для него участие в такого ранга турнире уже большой успех. 

"Мой рейтинг в АТР не позволяет мне участвовать в квалификациях такого уровня турниров. Организаторы предоставили мне уйлд-кард в отборочный этап. Для меня это большая честь выступить на таком престижном турнире перед родной публикой. Мой соперник очень опытный игрок, у которого за плечами множество ярких побед. Я делаю первые шаги в АТР туре. В следующем сезоне я также планирую выступать на взрослых соревнованиях, но и не буду пропускать важные турниры среди юниоров", – сказал Амир Омарханов. 

Амир Омарханов тренируется в академии знаменитого сербского теннисиста Янко Типсаревича, которая находится в Белграде. Работает с нашим талантливым игроком сербский специалист Неманья Лалич.

6 октября Амир Омарханов стал чемпионом престижного юниорского турнира ITF J300 BEIJING 2024 China Open.

Пахита Амири
Казахстан 2024 год
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