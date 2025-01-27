Казахстанский теннисист вошел в ТОП-100 юниорского мирового рейтинга

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16-летний Дамир Жалгасбай продолжает стремительное восхождение в рейтинге ITF среди игроков до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале престижного турнира категории ITF Juniors J200 в Калькутте казахстанец в напряженном матче уступил индусу Арджуну Ратхи со счетом 6:3, 4:6, 4:6.

Дамир по сравнению с прошлой неделей поднялся на 18 пунктов и теперь занимает 86-е место в мировом юниорском рейтинге.

Ранее сообщалось, что сильнейший теннисист Казахстана опустился в мировом рейтинге.