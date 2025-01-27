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Все о теннисе

Казахстанский теннисист вошел в ТОП-100 юниорского мирового рейтинга

теннисист, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 22:25 Фото: ktf.kz
16-летний Дамир Жалгасбай продолжает стремительное восхождение в рейтинге ITF среди игроков до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале престижного турнира категории ITF Juniors J200 в Калькутте казахстанец в напряженном матче уступил индусу Арджуну Ратхи со счетом 6:3, 4:6, 4:6.

Дамир по сравнению с прошлой неделей поднялся на 18 пунктов и теперь занимает 86-е место в мировом юниорском рейтинге.

Ранее сообщалось, что сильнейший теннисист Казахстана опустился в мировом рейтинге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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