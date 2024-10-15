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Тимофей Скатов и Александр Шевченко вышли в четвертьфинал домашнего АТР 250

Тимофей Скатов и Александр Шевченко вышли в четвертьфинал домашнего АТР 250 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Казахстанские теннисисты Тимофей Скатов и Александр Шевченко успешно стартовали в парном разряде на турнире АТР 250 Almaty Open, сообщает Zakon.kz.

В первом круге казахстанская пара обыграла американский дуэт Эван Кинг / Риз Штальдер со счетом 6:1, 7:6 (7:5). В четвертьфинале Тимофей и Александр сыграют либо с аргентинцем Гвидо Андреоцци и индусом Шрирамбалаем Нараянасвами, либо с австралийцами Джеймсом Даквортом и Александром Вукичем.

На послематчевой пресс-конференции игроки ответили на вопросы журналистов. 

"Не всегда есть возможность поиграть в паре вместе с Тимофеем, но Федерация тенниса Казахстана нам дала wild card, и мы рады, что оправдываем надежду, одержав победу в первом круге. Играли достаточно хорошо, победили очень хорошую пару. Думаю, у нас есть все предпосылки пройти как можно дальше по турнирной сетке", – отметил Александр Шевченко.
"В мировом парном рейтинге у нас с Александром не такой высокий рейтинг, но, если будет возможность, хотим чаще радовать болельщиков Казахстана своей игрой. В последний раз с Сашей мы играли вместе в парном разряде еще в 2021 году на "фьючерсе", и тогда в первом круге проиграли. На этом турнире в парном и в личном разряде ставлю перед собой самые высокие цели", – резюмировал Тимофей Скатов.

Ранее опытный казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в основную сетку одиночного разряда турнира АТР 250 в Алматы. 

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