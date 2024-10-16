Казахстанский теннисист на турнире в Алматы проиграл обидчику Карлоса Алькараса

В Алматы проходит престижный турнир серии АТР-250 Almaty Open. Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Тимофей Скатов получил от организаторов турнира уайлд-кард (WC) в основную сетку Almaty Open. В стартовой игре казахстанец проиграл Томашу Махачу (Чехия, 25 АТР), который посеян под пятым номером в Алматы.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Скатов три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех.

На прошлой неделе Махач стал автором сенсации на турнире серии "Мастерс" в Шанхае, обыграв в 1/4 финала вторую ракетку мира Карлоса Алькараса (7:6, 7:5).

Во втором раунде Томаш Махач сыграет против еще одного казахстанского теннисистка Бейбита Жукаева, который стартовой игре выиграл у Бенджамина Хассана (Ливан, 210 АТР) со счетом 6:4, 6:1.