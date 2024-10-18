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Топовая американская теннисистка объявила о продолжении карьеры в 2025 году

Даниэль Коллинз сообщила, что не будет завершать карьеру в этом году после финала Кубка Билли Джин Кинг Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Девятая ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Даниэль Коллинз сообщила, что не будет завершать карьеру в этом году после финала Кубка Билли Джин Кинг, сообщает Zakon.kz.

В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.

"Всем привет! Я немного пропала за последние несколько недель и возвращаюсь с новостями. Это было очень трудное время: ураганы прошлись по Флориде, а я разбиралась с проблемами со здоровьем и эндометриозом. Хотя я очень хотела завершить свою карьеру, будучи на подъеме, и начать новую главу своей жизни, все пошло не по плану. В последнее время я решала продолжающиеся проблемы со здоровьем, встречалась со многими специалистами, чтобы понять, каков мой путь, чтобы достичь своей главной мечты – создать семью. Эндометриоз и фертильность – это огромная задача для многих женщин, я сейчас провожу работу с этим в окружении замечательных специалистов. Но это займет больше времени, чем я думала. Так что моя история на корте не подошла к концу. Вернусь в 2025 году!"Даниэль Коллинз

Даниэль Коллинз за свою карьеру выиграла четыре турнира уровня WTA. Лучшим результатом американки на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде является выход в финал Australian Open в 2022 году. Наивысшая позиция Коллинз в рейтинге WTA – седьмое место (11 июля 2022 года).

"Пока в жизни нет гарантий, я хочу сохранить свой уровень как в этом сезоне и продолжать играть, пока мой путь к деторождению еще не определился. Единственная гарантия, которая у меня есть, – это сыграть несколько эпичных матчей", – написала американка в своем аккаунте в соцсетях.
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В марте этого года Даниэль Коллинз обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину в финале турнира WTA-1000 – Открытого чемпионата Майами.

В марте этого года Даниэль Коллинз обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину в финале турнира WTA-1000 , ##imageAlt##

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Также Коллинз в этом году выходила в лидеры сезона по количеству побед в WTA туре. 

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