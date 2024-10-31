Топовая американская теннисистка снялась с финала Кубка Билли Джин Кинг

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пропустит плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет с 13 по 20 ноября в Малаге. Об этом проинформировала пресс-служба турнира, сообщает Zakon.kz.

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