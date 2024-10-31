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Топовая американская теннисистка снялась с финала Кубка Билли Джин Кинг
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пропустит плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет с 13 по 20 ноября в Малаге. Об этом проинформировала пресс-служба турнира, сообщает Zakon.kz.
Место Пегулы в команде займет 65-я ракетка мира Эшлин Крюгер. 14 ноября представительницы США сыграют с теннисистками из Словакии.
Джессика Пегула принимает участие в Итоговом чемпионате WTA 2024, который проходит со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она попала в одну группу с Игой Швёнтек (Польша, 2), Коко Гауфф (США, 3 ) и Барбарой Крейчиковой (Чехия, 8). Первой запасной является россиянка Дарья Касаткина.
Ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева рассказала во влоге россиянки Дарьи Касаткиной, как планирует провести короткий отпуск.
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