Американская теннисистка обогнала Елену Рыбакину и Игу Швёнтек по количеству побед в сезоне

Американская теннисистка Даниэль Коллинз одержала больше всех побед в WTA-туре в нынешнем году – 24. По этому показателю она обогнала лидера женского рейтинга Игу Швёнтек и четвертую ракетку мира Елену Рыбакину, на счету которых по 22 победы в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

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В ночь с 7 на 8 апреля Даниэль Коллинз в финале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) обыграла россиянку Дарью Касаткину (№11 WTA) со счетом 6:2, 6:1.





Таким образом, американка продолжила свою победную серию до 13 матчей подряд. Неделю назад Даниэль Коллинз блистала на домашнем "Мастерсе" в Майами (США). В финале "солнечного тысячника" она выиграла у Елены Рыбакиной.

*insert all I do is win, win, win no matter what song* 😏



Danielle Collins | #CharlestonOpen pic.twitter.com/oKDtoeeIAy — wta (@WTA) April 7, 2024

Благодаря этой победной серии Коллинз вернулась в топ-15 рейтинга и сейчас идет четвертой в гонке за участие в Итоговом турнире. Также Даниэль стала четвертой теннисисткой в текущем туре, выигравшей несколько титулов в этом сезоне.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Елена Рыбакина (Брисбен, Абу-Даби);

Елена Остапенко (Аделаида, Линц);

Ига Швёнтек (Доха, Индиан-Уэллс);

Даниэль Коллинз (Майами, Чарльстон).



🇰🇿 Рыбакина (Брисбен, Абу-Даби) 🇱🇻 Остапенко (Аделаида, Линц) 🇵🇱 Швёнтек (Доха, Индиан-Уэллс) 🇺🇸 Коллинс (Майами, Чарльстон)2024 for Danielle Collins so far... 😎



🏆 WTA 1000: Miami

🏆 WTA 500: Charleston pic.twitter.com/E54DzLbVo0 — wta (@WTA) April 7, 2024

На счету Даниэль четыре титула WTA в одиночном разряде. В июле 2022 года Коллинз занимала седьмое место в мировом рейтинге. В начале 2024 года она сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.

Ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала лидером сезона по количеству эйсов.

