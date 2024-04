Американская теннисистка обогнала Елену Рыбакину и Игу Швёнтек по количеству побед в сезоне

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

В ночь с 7 на 8 апреля Даниэль Коллинз в финале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) обыграла россиянку Дарью Касаткину (№11 WTA) со счетом 6:2, 6:1.

Таким образом, американка продолжила свою победную серию до 13 матчей подряд. Неделю назад Даниэль Коллинз блистала на домашнем "Мастерсе" в Майами (США). В финале "солнечного тысячника" она выиграла у Елены Рыбакиной.

*insert all I do is win, win, win no matter what song* 😏



Danielle Collins | #CharlestonOpen pic.twitter.com/oKDtoeeIAy