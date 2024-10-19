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В Алматы казахстанский теннисист уступил третьей ракетке России

Теннис Фото: Instagram/zhukayev
18 октября казахстанский теннисист Бейбит Жукаев уступил третьей ракетке России в четвертьфинале турнира в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Соперником Жукаева стал третья ракетка России Карен Хачанов. Россиянин занимает 26-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча длилась 84 минуты завершилась победой россиянина по ходу двух сетов с общим счетом 6:2, 6:4.

Теперь за выход в финал турнира в Алматы Хачанов сразится с соперником из Австралии Александром Вукичем.

В этот же день его земляк Даниил Медведев за матч на выставочном турнире в Саудовской Аравии заработал 1,5 млн долларов.

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Алия Абди
Россия Алматы Казахстан 2024 год Теннис Спортсмены
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