В Алматы казахстанский теннисист уступил третьей ракетке России

18 октября казахстанский теннисист Бейбит Жукаев уступил третьей ракетке России в четвертьфинале турнира в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Соперником Жукаева стал третья ракетка России Карен Хачанов. Россиянин занимает 26-е место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча длилась 84 минуты завершилась победой россиянина по ходу двух сетов с общим счетом 6:2, 6:4.

Теперь за выход в финал турнира в Алматы Хачанов сразится с соперником из Австралии Александром Вукичем.

В этот же день его земляк Даниил Медведев за матч на выставочном турнире в Саудовской Аравии заработал 1,5 млн долларов.