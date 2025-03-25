Казахстанский теннисист удивил всех на "Челленджере" в Мексике

Все о теннисе

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (215-я ракетка мира) вышел во второй круг турнира категории ATP Challenger в мексиканском городе Морелия, сообщает Zakon.kz.

В стартовом раунде мужского одиночного разряда Бейбит победил представителя Австрии Юрия Родионова (197-я ракетка мира) в двух сетах – 6:1, 6:3.

Матч продолжался 53 минуты. За это время Жукаев сделал восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из девяти.

В следующем круге 24-летний казахстанский теннисист сыграет с победителем пары Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия) – Алексис Галарно (Канада).

Ранее Кирилл Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису.