Зарина Дияс и Александр Недовесов порадовали казахстанцев двумя победами

Зарина в полуфинале турнира категории ITF W 50 в Турции уверенно разобралась с россиянкой Екатериной Маклаковой и теперь завтра в финале сыграет против победительницы противостояния между Аленой Фалей (Россия) и Изабеллой Шиниковой (Болгария), сообщает Zakon.kz.

Это будет первый финал для казахстанки после двухгодичного перерыва из-за травмы.



Между тем, Александр Недовесов на турнире категории АТР 250 в Антверпене в дуэте с американцем Робертом Гэллоуэем в полуфинале победил нидерландцев Робина Хасе/Дэвида Пела со счетом 6:2, 6:3. Александр долгое время играл с Гонсало Эскобаром (Эквадор), но с недавних пор начал играть с Гэллоуэем. Завтра в финале они сыграют против австрийского дуэта Александра Эрлера/Лукаса Мидлера.

Ранее сообщалось, что в Алматы казахстанский теннисист уступил третьей ракетке России.