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Зарина Дияс и Александр Недовесов порадовали казахстанцев двумя победами

теннисистка Фото: ktf.kz
Зарина в полуфинале турнира категории ITF W 50 в Турции уверенно разобралась с россиянкой Екатериной Маклаковой и теперь завтра в финале сыграет против победительницы противостояния между Аленой Фалей (Россия) и Изабеллой Шиниковой (Болгария), сообщает Zakon.kz.

Это будет первый финал для казахстанки после двухгодичного перерыва из-за травмы.

Между тем, Александр Недовесов на турнире категории АТР 250 в Антверпене в дуэте с американцем Робертом Гэллоуэем в полуфинале победил нидерландцев Робина Хасе/Дэвида Пела со счетом 6:2, 6:3. Александр долгое время играл с Гонсало Эскобаром (Эквадор), но с недавних пор начал играть с Гэллоуэем. Завтра в финале они сыграют против австрийского дуэта Александра Эрлера/Лукаса Мидлера.

Ранее сообщалось, что в Алматы казахстанский теннисист уступил третьей ракетке России.

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