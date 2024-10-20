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Паула Бадоса досрочно завершила сезон-2024 из-за проблем со здоровьем

Паула Бадоса досрочно завершила сезон-2024 из-за проблем со здоровьем Фото: Instagram/paulabadosa
Испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, объявила о досрочном завершении сезона-2024, но планирует принять участие в финале Кубка Билли Джин Кинг.
"Из-за проблем со здоровьем я не смогла завершить матч в Нинбо и, к сожалению, не смогу сыграть в Токио. Мой сезон 2024 года завершен. Это был очень долгий и сложный сезон, в котором мне пришлось преодолеть множество трудностей. Я горжусь собой за то, что вернулась на уровень, к которому стремилась, и вновь стала 14-й ракеткой мира. Сейчас моя цель — восстановиться и достойно представить свою страну в финале Кубка Билли Джин Кинг в Малаге. Спасибо всем за поддержку. До скорой встречи", — написала Бадоса в социальных сетях.

Напомним, что в апреле этого года Бадоса не входила в топ-100 рейтинга WTA. Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится в Малаге с 13 по 20 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Зарина Дияс 20 октября одержала волевую победу в финале турнира категории ITF W 50 в Кайсери (Турция).  

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